Aubameyang bussa tre volte, Busquets lo esalta: “Averlo in squadra è un lusso”

Dopo il successo al Mestalla con il Valencia, Sergio Busquets capitano del Barcellona, ha espresso così la propria soddisfazione ai microfoni di Movistar+.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo siamo stati molto efficaci, e questo ci ha consentito di dominare la partita e di giocare con tranquillità. È stata una partita ben giocata, in generale. Avevamo fatto bene anche altre volte, ma con meno efficacia. Aubameyang? Sta lavorando molto bene, sin dal primo giorno – ha sottolineato il centrocampista del Barcellona -. Veniva da un periodo di inattività, ma è già la seconda partita che gioca da titolare e speriamo possa continuare ad aiutarci in questo modo. È un grande giocatore, un lusso averlo in squadra”.