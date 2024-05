Aubameyang: “Arabia? Non volevo lasciare l’Europa dopo la stagione fallimentare al Chelsea”

Dopo aver vinto il Premio Marc-Vivien-Foé, Pierre–Emerick Aubameyang, attaccante del Marsiglia, ha spiegato il motivo per il quale non ha accettato di trasferirsi in Arabia Saudita la scorsa estate: “Sono appassionato soprattutto di calcio. Non volevo andare in destinazioni tropicali per grossi assegni. Anche se non trascuro del tutto questo aspetto, volevo lasciare una buona immagine di me stesso quando andrò via dall’Europa e non dopo una stagione fallimentare come quella che ho disputato al Chelsea. Il Marsiglia è stato la mia sfida”.

Foto: Instagram OM