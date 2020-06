Aubameyang allo scoperto: “Rinnovo? Non ho ricevuto alcuna proposta dall’Arsenal”

Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal in scadenza tra un anno e corteggiato da diverse big, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni di TF1: “Rinnovo? Ne abbiamo parlato per qualche mese ma non ho ricevuto alcuna proposta di recente. La società sa benissimo perché non è successo nulla finora, tocca a loro fare il proprio lavoro e vedremo come va. Sono in una fase chiave della mia carriera e a essere onesti ho una decisione molto difficile da prendere. Ma attenzione, non ho ancora fatto alcuna scelta, potrebbe essere la più importante della mia carriera. Ovviamente voglio vincere dei trofei, tutti li sognano. Se proverò a farlo all’Arsenal o altrove, lo vedremo”, le parole di Aubameyang.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal