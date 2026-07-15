Aubameyang ai dettagli con il Deportivo la Coruna

15/07/2026 | 14:48:29

Pierre-Emerick Aubameyang è pronto a tornare in Spagna. L’attaccante, come riporta Footmercati, è prossimo a firmare con il Deportivo la Coruna appena neopromosso in Liga. Una realtà storica che dopo anni difficilissimi, dopo il fallimento, si è riportata nel massimo campionato iberico e spera di essere ambiziosa. Affare da 1.5 milioni con il Marsiglia, arriva a titolo definitivo. La scorsa stagione in Ligue1 aveva chiuso con 14 gol e 10 assist.

Foto: Instagram Marsiglia