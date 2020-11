Aubameyang a Kroos: “Le mie esultanze sciocche sono per i bambini”

Toni Kroos, in una intervista di ieri, aveva criticato Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, per le sue esultanze, definite sciocche e infantili, insieme a quelle di Griezmann.

Aubameyang ha risposto a Kroos attraverso il suo profilo Twitter taggandolo e spiegando il valore “sociale” dei suoi festeggiamenti dopo il gol, nonostante possano essere esultanze infantili.

Queste le sue parole: “Questo Toni Kroos ha dei bambini? Giusto per ricordare che l’ho fatto per mio figlio poche volte e lo farò di nuovo. Vorrei che un giorno lui possa avere dei figli e che li renda felici come questi alunni della Junior School”.

In un altro tweet, ha taggato Kroos anche nella sua esultanza quando si travestì, insieme a Reus, da Batman e Robin.

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU

— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 12, 2020