Attilio Lombardo saluta la Sampdoria: “Ho dato tutto me stesso, sarò sempre con voi”

11/07/2025 | 14:20:43

Attilio Lombardo saluta in maniera definitiva la Sampdoria. Il tecnico, in questa stagione vice di Evani, ha condotto la compagine blucerchiata alla salvezza in Serie B (tra enormi polemiche e ricorsi vari dopo la retrocessione iniziale e la penalizzazione del Brescia).

Lombardo ha così salutato la Samp: “Tifosi Sampdoriani, ci sono emozioni che non si possono descrivere, che fanno spazio solo nel mio cuore e che resteranno la, senza bisogno di dire altre parole.

Tornare a casa per me è stata un’emozione indescrivibile.

Speravo che questo momento non arrivasse mai, ma niente e nessuno potranno mai cancellare questi 3 mesi passati insieme.

Ho messo tutto me stesso, energia, determinazione, spirito, appartenenza e amore vero per questi colori, i più belli del mondo.

Sarò sempre con voi.

OVUNQUE SARAI, OVUNQUE IO SARÒ

Foto: Instagram personale