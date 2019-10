Cori razzisti contro l’Inghilterra: si dimette il presidente della Federcalcio bulgara

Caos in Bulgaria. Dopo le numerose polemiche in seguito ai cori razzisti dei tifosi locali nella sfida di Sofia di ieri sera contro l’Inghilterra (gara interrotta dall’arbitro due volte) e le pressioni del primo ministro bulgaro Boyko Borissov, il presidente della Federcalcio, Borislav Mihaylov, ha presentato le proprie dimissioni. Lo comunica il sito della BFS annunciando che “la decisione è conseguenza delle recenti tensioni, di un clima dannoso per il calcio bulgaro e la federazione stessa”.

Foto: indiatimespost.com