Attentato a Bruxelles, morti due tifosi svedesi

Due tifosi svedesi hanno perso la vita in un attentato a Bruxelles prima di Belgio-Svezia, in seguito a colpi di arma da fuoco esplosi nel centro di Bruxelles. Secondo i primi elementi conosciuti – si legge su Ansa – la sparatoria è avvenuta intorno alle 19,15 nei pressi di Place Sainctelette, tra Boulevard d’Ypres e Boulevard du Ninième de ligne. Sul posto – riporta Le Soir – sono arrivati numerosi i servizi di emergenza. Nessun sospettato è stato ancora arrestato. Secondo il giornale belga Le Soir, l’autore della sparatoria è in fuga su uno scooter. Indossa una giacca arancione ed un casco bianco.

Nelle immagini scattate da un residente della zona, si vede un uomo con una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, un’arma in mano, salire su uno scooter e fuggire. Presumibilmente ha sparato in un atrio prima di colpire due persone in un taxi. Secondo fonti di polizia citate dai media locali, l’uomo che ha aperto il fuoco con un kalashnikov ha urlato “Allah akbar”.

Foto: Twitter Ansa