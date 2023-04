Attaccato il pullman del Liverpool: la condanna del Manchester City

Il pullman del Liverpool è stato attaccato dai tifosi del Manchester City in seguito alla partita dell’Etihad Stadium finita 4-1 per la squadra di Pep Guardiola. Diversi oggetti sono stati lanciati verso il mezzo su cui viaggiavano i Reds, pronta la condanna dei cityzens con una nota ufficiale: “Il Manchester City FC è stato informato che l’allenatore del Liverpool FC ha riportato un danno durante il viaggio di ritorno dopo la partita di oggi. Ci risulta che un oggetto sia stato lanciato verso il pullman in una zona residenziale. Incidenti di questo tipo sono totalmente inaccettabili e condanniamo fermamente le azioni dei singoli responsabili. Sosterremo pienamente le indagini della polizia di Greater Manchester su questo incidente in ogni modo possibile. Inoltre, il Club è deluso per aver sentito cori inappropriati da parte dei tifosi di casa durante la partita di oggi. Ci scusiamo per qualsiasi offesa che questi cori possano aver causato e continueremo a lavorare con i gruppi di tifosi e i funzionari di entrambi i club per sradicare i cori di odio da questa partita”.

Foto: Twitter Liverpool