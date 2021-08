Attaccante Roma: Tiago Pinto resta a Londra aggrappato ad Abraham

Tiago Pinto è rimasto a Londra nella speranza di poter scardinare il bunker Abraham nelle prossime ore. L’attaccante del Chelsea resta la priorità, il dg giallorosso non intende mollare fino a quando avrà la possibilità di strappare il definitivo sì al talento in uscita dai Blues. Il fatto che abbia deciso di restare nella capitale inglese induce alla speranza, ma bisogna aspettare. Abraham è corteggiato anche dall’Arsenal, abbiamo detto che una soluzione alternativa per la Roma potrebbe essere proprio Lacazette in uscita dai Gunners, ma intanto Pinto resta concentrato sulla punta di proprietà del Chelsea. Un’operazione onerosa (45 milioni) ma che la Roma intende completare, fino a quando ci sarà la possibilità di trovare il varco definitivo per regalare a Mourinho l’attaccante che insegue da giorni dopo l’addio di Dzeko.

Foto: Twitter Chelsea