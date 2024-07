Attaccante Roma: En-Nesyri scalpita, Sorloth muro clausola. E Abraham…

La Roma deve prendere un attaccante, oggi un’opzione concreta è quella che porta a Youssef En-Nesyri, non fosse altro perché non ci sono clausola e si può chiudere a 20-22 milioni più bonus. C’è il Fenerbahce in lizza, ma oggi lo specialista del Siviglia aspetta che la Roma chiuda gli accordi con il suo attuale club. Sorloth resta in corsa, ma il Villarreal per ora non scende rispetta alla richiesta dei 38 milioni. Abraham resta un obiettivo concreto del Milan, ma la Roma vuole fare cassa e non aprire – almeno oggi – a scambi.

Foto: Instagram en-nesyri