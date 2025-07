Atta: “Voglio segnare di più, ho fatto di tutto per aiutare l’Udinese”

16/07/2025 | 14:30:58

L’attaccante dell’Udinese Arthur Atta ha parlato ai canali ufficiali friulani in vista della nuova stagione: “Voglio crescere ed essere più decisivo, aiutare la squadra e spero che faremo una bella stagione. La via del gol? Voglio essere più decisivo proprio segnando di più. Mi sono sempre tenuto pronto per aiutare la squadra, quando il mister mi ha dato dei minuti ho fatto di tutto per aiutare la squadra”.

Foto: insta Udinese