Atta, poi Zanoli e Davis: colpo dell’Udinese a Verona (3-1)

26/01/2026 | 22:42:25

Colpo dell’Udinese che vince 3-1 a Verona con il gol di Atta, poi Zanoli e Davis. Era finito 1-1 il primo tempo tra Verona e Udinese. La squadra di Runjaic passa in vantaggio al 23′ allo stadio Bentegodi. Atta cerca un tiro-cross, Slotsager interviene di testa spiazzando Perilli, l’autogol porta avanti i friulani. Arriva immediata la risposta del Verona, gran contropiede, Sarr serve Orban e i veneti trovano il gol dell’1-1. Nella ripresa i friulani prendono il largo con i gol di Zanoli al 58′ e Davis al 68′, reti che indirizzano la partita verso Udine.

foto x udinese