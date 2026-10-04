Atta: “Pensavamo di diventare una bella squadra con Grosso, ma non ci siamo riusciti”

04/10/2026 | 18:00:05

Atta ha parlato a Sky Sport del momento della Fiorentina: “A volte non sappiamo come spiegare le cose. Durante il ritiro con Grosso abbiamo lavorato bene, pensavamo di poter fare qualcosa e diventare una bella squadra. Purtroppo non ci siamo riusciti. Adesso stiamo lavorando con Vanoli, le sue idee sono chiare. Dobbiamo correre insieme e fare le cose insieme. Sappiamo che abbiamo tante belle qualità, ma dobbiamo metterle al servizio del collettivo. Durante la sosta stiamo lavorando bene, ci sentiamo bene”.

foto sportitalia