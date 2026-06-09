Atta, la valutazione dell’Udinese è superiore a quella di Jones

09/06/2026 | 23:59:43

Arthur Atta è stato un grande protagonista nella stagione dell’Udinese e andrà via soltanto per un’offerta di 35 milioni come base più bonus. A cifre diverse è molto difficile pensare che il centrocampista lasci il Friuli. Ci aveva pensato seriamente l’Atalanta, ma a queste condizioni è più facile pensare che possano arrivare proposte dalla Premier. Un esempio rende l’idea: Atta ha una valutazione superiore rispetto a Jones (obiettivo per l’Inter), di sicuro per una maggiore durata contrattuale rispetto allo specialista del Liverpool. Ma anche perché l’Udinese se ne priverebbe soltanto in caso di proposta irrinunciabile.

Foto: insta atta