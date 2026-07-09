Atta in arrivo a Firenze: colpo di spessore per il centrocampo di Grosso

09/07/2026 | 14:05:34

Arthur Atta alla Fiorentina: un colpo di spessore per il centrocampo viola. Raggiunto l’accordo per una cifra di circa 30 milioni più una congrua percentuale sulla futura rivendita. Potenzialmente un affare da 40 milioni per l’Udinese, ma anche una qualità indiscutibile per Fabio Grosso che accoglie un interprete che fa della duttilità e dell’imprevedibilità le sue principali virtù. Oltretutto la fisicità (quasi 190 centimetri) del francese classe 2003 è un altro aspetto da tenere nella giusta considerazione. Atta era stato accostato a diversi club inglesi, ma senza nulla di particolarmente concreto. E per i club italiani sarebbe stato importante giocare di anticipo per fare in modo di aggiungere una pedina di qualità, esattamente come hanno fatto i viola. Atta è atteso a Firenze per le visite e per mettersi subito a disposizione del nuovo club.

Foto: Instagram Atta