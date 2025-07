Atta: “Il campionato italiano è, insieme alla Premier, il migliore al mondo. Il mio sogno? Giocare la Champions League”

27/07/2025 | 14:52:04

Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport raccontando il proprio percorso, le prime impressioni sull’Italia e le ambizioni per il futuro. Nato calcisticamente a Rennes, è poi cresciuto nel Metz, dove ha vissuto la promozione in Ligue 1. “Mio padre era calciatore, ho iniziato a giocare a cinque anni. A Metz mi sono formato, ma guardavo tanto calcio anche in TV: il mio idolo era Cristiano Ronaldo”, ha raccontato. Sull’approdo in Serie A, Atta ha dichiarato: “Appena ho ricevuto l’offerta, ho accettato subito. L’Udinese è un club storico con strutture eccellenti. Il campionato italiano è, insieme alla Premier, il migliore al mondo”. Il tecnico Kosta Runjaic lo sta aiutando a crescere: “Mi chiede di essere più offensivo e cercare il gol. Mi dà tanti consigli e io lavoro per migliorare. Qui ho trovato un calcio più tattico rispetto alla Francia”. Infine, tra i suoi sogni c’è la Champions League: “Vorrei giocarla un giorno. Per me sarebbe il massimo”. E sull’attuale Serie A, Atta non ha dubbi: “L’Inter è la squadra più forte, ha tanti campioni”.

Foto: insta atta