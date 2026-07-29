Atta: “Grosso mi lascia libertà di azione. Sto conoscendo bene i miei compagni”

29/07/2026 | 22:55:38

Arthur Atta, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a fine gara dopo la vittoria in amichevole contro il Watford.

Le sue parole: “Si è visto che oggi stavamo meglio, stiamo lavorando e siamo più pronti di gambe. Vincere è sempre importante, anche in amichevole. Abbiamo sempre lavorato bene e stiamo spingendo forte per arrivare bene a inizio stagione”.

Come si è trovato in questo schieramento? “Ho il vantaggio di essere abbastanza libero in campo, ma dobbiamo continuare così di squadra. Siamo ancora lontani dall’obiettivo di fare bene perché serve tempo, è normale, ma stiamo crescendo, continuiamo così”.

Si è visto bene in questo nuovo modulo? “Sì, dobbiamo muoverci in blocco. Erano una squadra che voleva trovare spazi e credo non ne abbiano trovati molti, perché abbiamo lavorato bene ma possiamo fare ancora meglio”.

Com’è andata sul piano tattico a livello di squadra? “All’inizio era un po’ una prova per tutti, il secondo tempo è andato molto meglio perché all’intervallo ci siamo chiariti su cosa dovessimo fare. Il primo tempo è stato di prova, ora dobbiamo continuare a lavorare. Dovevamo capire come metterci in campo e secondo me abbiamo fatto molto meglio il secondo tempo”.