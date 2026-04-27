Atta: “Felice per la doppietta. Peccato per il pareggio, avremmo meritato la vittoria”

27/04/2026 | 23:34:26

Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo il 3-3 contro la Lazio: “Sono felice solo per la doppietta, per la partita che ho e abbiamo fatto contro una squadra forte. Dobbiamo continuare così, peccato però aver preso questo gol alla fine. Abbiamo mostrato orgoglio, la forza di reazione: per tutto ciò che abbiamo mostrato siamo contenti, è stato positivo anche il possesso palla e da questo dobbiamo ripartire in vista della prossima gara. Sono contento di essere qui, imparo tanto ogni giorno e ho margini di crescita, voglio proseguire nel mio percorso”.

Foto: sito Udinese