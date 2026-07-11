Atta: “Felice di aver scelto la Fiorentina, il progetto mi intriga. Mi hanno voluto da subito”

11/07/2026 | 20:16:58

Arthur Atta ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo l’ufficialità del suo trasferimento in Viola.

Queste le sue parole: “Sono molto contento, non vedo l’ora di giocare e indossare questa maglia. Non ho ancora visto tutto il Viola Park, ma è incredibile e non vedo l’ora di allenarmi qui”, ha raccontato il classe 2003. “Paratici e Grosso mi hanno convinto. Firenze sembra fantastica”

Atta ha poi spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta della Fiorentina, nonostante l’interesse di altri club: “Mi volevano tante squadre, ma ho parlato a lungo con Fabio Paratici e Fabio Grosso e ho capito subito che questo era il progetto giusto per me. Oggi ne ho avuto la conferma. Firenze ancora non la conosco, ma mi sembra una città fantastica”.

Il francese ha poi indicato i suoi modelli calcistici: “I miei idoli sono Ronaldo e, da francese, anche Paul Pogba, che in Italia ha fatto grandi cose. Sono un giocatore versatile, voglio crescere ancora”.

Sulle caratteristiche: “Sono un calciatore versatile e tecnico. Devo crescere sotto porta e nel gioco aereo. Qui mi sento già a mio agio, è difficile non stare bene in una struttura come questa. Ho percepito subito l’affetto della gente e questo mi rende felice. La Fiorentina ha una storia importante: faremo di tutto per disputare una grande stagione e spero che i nostri tifosi possano essere orgogliosi di noi”.