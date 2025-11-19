Atta: “All’Udinese sono nel posto giusto. Napoli? Non so se sia vero tutto questo interesse”

19/11/2025 | 11:23:05

Arthur Atta si è raccontato in una intervista concessa a La Gazzetta dello sport: “Io cerco di dare tutto me stesso sul campo, voglio aiutare l’Udinese a stare nella parte sinistra della classifica, quello deve essere il nostro obiettivo. Sono nel posto giusto per crescere, sono migliorato. Non so se sia vero tutto questo interesse. Io cerco di dare tutto me stesso sul campo, voglio aiutare l’Udinese a stare nella parte sinistra della classifica, quello deve essere il nostro obiettivo. E poi migliorarmi, come le ho detto, sono nel posto giusto per crescere. Quel che posso dire è che la Serie A mi piace, ora la conosco, sono già qui. Ma non penso davvero a cosa dirà il futuro”.

Foto: insta atta