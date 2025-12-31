Atta: “A gennaio non mi muoverò da Udine. E’ una promessa”

31/12/2025 | 23:00:44

Arthur Atta, fantasista dell’Udinese, ha parlato a Il Messaggero Veneto.

Queste le sue parole: “A gennaio non mi muoverò da qui. È una promessa. È un onore, voglio ringraziare i nostri tifosi e realizzare per loro finalmente un gol in casa in campionato. Finora ci sono riuscito solo in Coppa Italia, i gol in Serie A li ho fatti tutti in trasferta.

Atta si è poi descritto come uno che dà sempre il massimo. “Quando si gioca a calcio bisogna fare questo. E io sono così e continuerò a farlo”. Anche perché questa è la sua grande passione, ha sempre desiderato essere un professionista e ora si gode questa possibilità. È arrivato a Udine nell’ultimo giorno di mercato: è stato tutto molto veloce, ma sapeva che il club friulano è abituato a lanciare i giovani. “Udine è piccola ma bella. Quando la mia famiglia viene a trovarmi andiamo sempre a passeggiare. Abito in centro. Mi piace la cucina, la pasta. Il frico? L’ho mangiato una volta, è grasso, ma è buonissimo”.

Foto: Instagram personale