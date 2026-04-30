Atletico, sospiro di sollievo per Julian Alvarez. Escluse lesioni alla caviglia

30/04/2026 | 19:36:28

Sospiro di sollievo in casa Atletico Madrid per quanto concerne le condizioni di Julian Alvarez. La stella argentina, era uscita nel corso della gara contro l’Arsenal per problemi alla caviglia. Per Julian Alvarez sono stati effettuati gli esami medici del caso, che oggi hanno escluso lesioni. Un bel sospiro di sollievo per il club colchonero, perché vuol dire che il campione del Mondo 2022 ci sarà per la trasferta decisiva di Londra contro l’Arsenal in Champions League.

Foto: Instagram personale