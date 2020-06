Atletico, senti Koke: “E’ la volta buona per vincere la Champions. Ma sarebbe un fallimento se…”

“Possiamo vincere la Champions”. Parola di Koke, centrocampista dell’Atletico Madrid, intervenuto ai microfoni di Cadena Cope in vista della ripresa della stagione: “Quando parlo con i miei amici, dico loro che questa è la volta buona per vincere la Champions League. Non a caso abbiamo eliminato il Liverpool campione in carica. Per prima cosa, però, dobbiamo pensare alla Liga, visto che la Champions tornerà ad agosto. Dobbiamo arrivare fra le prime quattro, se non lo faremo sarà un fallimento”.

Foto: Twitter ufficiale Liga