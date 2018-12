Atletico, senti Godin: “Rinnovo? Non ho ancora firmato. A fine anno…”

Diego Godin, capitano dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions League contro il Brugge, soffermandosi anche sul tema rinnovo: “Vogliamo vincere senza fare ragionamenti sulla nostra posizione in classifica. Vogliamo arrivare primi nel girone dopo aver già centrato la qualificazione. Sarà una gara di Champions, per questo non mi aspetto una sfida semplice. Il mio rinnovo? Non ho ancora firmato, ma sono tranquillo. Sono concentrato sul campo, ciò che dovrà essere sarà e lo vedremo a fine anno”, ha chiuso Godin.

Foto: sito ufficiale Atletico Madrid