Atletico, parla Morata: “Juve? Come una finale, ci sarà da combattere perché…”

Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro la sua ex Juventus: “Si affronteranno due grandi squadre e potrebbe essere perfettamente una finale di Champions. Ci sarà da combattere perché si sfideranno due big di questa competizione. L’Atletico si gioca la stagione in questa doppia sfida con la Juve? Combattiamo in tutte le competizioni. Noi siamo l’Atletico e vogliamo vincere ogni partita”.

Foto: Marca