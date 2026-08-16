Atletico, parla Hjulmand: “Ho cancellato il tatuaggio dell’Arsenal. Ho tanta leadership, mi adatterò bene”

16/08/2026 | 10:23:00

Morten Hjulmand è stato il nuovo rinforzo a centrocampo dell’Atletico Madrid. Il danese, ex Lecce e Sporting Lisbona, di cui ne era capitano, ha raccontato a MARCA le sue prime sensazioni da giocatore colchoneros.

Sulla leadership: “Penso che il mio profilo sia in linea con questo club perché sono un giocatore appassionato e di leadership, quindi penso che mi adatterò al modo di giocare dell’Atletico”.

Sul motivo per cui ha indossato la fascia di capitano sia al Lecce che allo Sporting Lisbona: “Essere molto aperto e curioso di conoscere bene gli altri giocatori, sia fuori dal campo che durante l’allenamento e le partite. Penso che sia per questo che mi vedevano come una sorta di leader all’interno della squadra. Naturalmente, sono grato per le decisioni degli allenatori, perché mi hanno portato dove sono oggi. Ma penso che essere me stesso sia stato l’ultimo impulso che li ha spinti a scegliere me come capitano delle squadre”.

Sull’importanza di parlare cinque lingue: “Penso sia una cosa come se vivessi in Danimarca e tu venissi a cercare di imparare la mia lingua: ti rispetterei di più perché cercheresti di adattarti al paese in cui vivi. E ho sempre avuto quella mentalità ovunque andassi a giocare: imparare la lingua e la cultura il più velocemente possibile. E qui farò lo stesso..”.

Sul salto in alto chiamato Atletico: “Certo, lo Sporting è un club molto grande in Portogallo, ma lo è anche l’Atletico. Volevo essere qui, giocare e far parte della storia dell’Atletico. Questo è il mio obiettivo qui. Ho già detto nella presentazione che in questo momento sto vivendo il mio sogno: far parte della famiglia Atlético. Ed è qui che mi vedo per molti anni”.

Sulla leggenda Koke: “Ovviamente, è un ottimo esempio per me vedere Koke perché è sempre attivo, sempre attento e quando riceve la palla sa già dove passarla. Quindi è una grande ispirazione ed è la cosa migliore di essere dell’Atletico, giocare con giocatori da cui si può imparare”.

Sul tatuaggio dell’Arsenal: “No, ero tifoso dell’Arsenal da bambino, ma non ho più quel tatuaggio, fa parte del mio passato. Dopo essere diventato professionista, quando mi sono trasferito in Austria, la mia mentalità verso l’essere tifoso è cambiata perché ora sono nel mondo professionistico come giocatore. Quindi non seguo più il club come una volta perché ora ho questa professione. Ma sì, la scorsa stagione eravamo molto vicini e speriamo di poter raggiungere questo obiettivo di nuovo questa stagione con l’Atletico.

Foto: Instagram Atletico Madrid