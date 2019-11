Atletico, parla Cerezo: “Diego Costa verrà operato, ma a gennaio non possiamo acquistare”

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico, ha parlato con i media spagnoli a margine di un evento a Madrid. Queste le sue dichiarazioni: “Diego Costa? Verrà operato giovedì. Mercato? Abbiamo già provato ad acquistare qualcuno in estate ma non ci siamo riusciti, abbiamo una grande squadra con buoni attaccanti. A gennaio non possiamo prendere nessuno perché le clausole economiche della Liga ce lo impediscono. A meno che non vendiamo qualcuno, ma non credo sia possibile”, ha confessato Cerezo.

Foto: AS