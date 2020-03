Atletico Ottawa: ecco Francisco Acuña, il Messi messicano

L’Atletico Ottawa, squadra franchising dell’Atletico Madrid, mette a segno un altro acquisto – l’undicesimo dall’inizio del mercato. Si tratta, infatti, del “Messi messicano”, Francisco Acuña. L’ex-Tigres ha dichiarato al sito ufficiale del club: “Sono molto entusiasta di unirmi all’Atlético Ottawa. Il club ha obiettivi ambiziosi e molto chiari e il sostegno di un grande club come l’Atlético de Madrid. Dopo la mia esperienza in Messico, eccomi pronto ad una nuova sfida nella CPL. Voglio far crescere il calcio in Canada e spero di fare del mio meglio per rendere felici i fan.”