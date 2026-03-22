Atletico, non basta Lookman: super Vinicius trascina il Real. Arbeloa a -4 dal Barcellona
22/03/2026 | 23:21:45
Il derby di Madrid della ventinovesima giornata di Liga finisce tra le mani del Real Madrid, che batte 3-2 l’Atletico e resta a -4 dal Barcellona (1-0 sul Rayo Vallecano firmato da Araujo al 24′). Al Bernabeu è spettacolo: colchoneros avanti con Lookman (33′), poi nel giro di 3 minuti il rigore di Vinicius (52′) e Valverde (55′) la ribaltano. Molina pareggia al 66′, ma ancora il brasiliano, al 72′, regala un successo fondamentale ad Arbeloa. Real a -4 dal Barcellona.
Real Madrid – Atletico Madrid 3-2
33′ Lookman (A), 52′ rigore Vinicius (R), 55′ Valverde (R), 66′ Molina (A), 72′ Vinicius (R)
foto x real