Atletico Madrid: un nuovo terzino spagnolo per il Cholo.

Secondo Kicker il trasferimento di Grimaldo all’Atletico Madrid è ai dettagli, su una base economica di 25 milioni, bonus inclusi. Dopo l’interesse registrato, l’accordo si è concluso rapidamente, con i due club che hanno trovato un punto d’incontro tra le loro posizioni. Il Leverkusen chiedeva 30 milioni, mentre l’Atletico ne offriva 20, alla fine la cifra giusta è stata trovata nel mezzo. Lo spagnolo è quindi così pronto a portare il suo piede delicato a Madrid, tornando anche a giocare nel suo paese d’origine.