Atletico Madrid, Suarez esce anticipatamente dall’allenamento per un fastidio muscolare

Leggero allarme per l’Atletico Madrid, durante gli allenamenti di questa mattina Luis Suarez è uscito anticipatamente per un fastidio muscolare. L’entità del problema ancora non si conosce, ma se dovesse essere confermato l’infortunio, sarebbe un problema per Simeone che dovrà fare a meno anche di Marcos Llorente per la sfida al Betis Siviglia di domenica.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid