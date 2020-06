Atletico Madrid: Simeone vuole trattenere Carrasco anche il prossimo anno

Lo scorso gennaio, Yannick Ferreira Carrasco ha cominciato la sua seconda avventura all’Atletico Madrid. L’ala belga, che aveva lasciato i Colchoneros a 26 anni per tentare l’avventura in Cina, è in prestito fino al 30 giugno e, ad oggi – a causa della pandemia – ha collezionato solamente 155 minuti. Minuti che, tuttavia, sono bastati a Diego Pablo Simeone per chiederne, prima di tutto, il prolungamento del prestito fino al termine della stagione e, in seconda battuta, di provare a trattenerlo anche il prossimo anno. Secondo quanto riporta AS, Carrasco avrebbe già dato il suo assenso, mentre resta da trovare l’accordo con il Dalian Yifang.

Foto: AS