Atletico Madrid: Simeone vuole riportare alla base Nehuen Perez

Il reparto difensivo dell’Atletico Madrid è ben fornito. Tuttavia, il tecnico dei Colchoneros, Diego Pablo Simeone, ha un’arma in più da poter sfruttare la prossima stagione. Si tratta di Nehuen Perez, difensore centrale argentino di 19 anni, attualmente in prestito ai portoghesi del Famalicao. Infatti, il ragazzo ha stupito tutti per la sua personalità oltre che per le sue caratteristiche tecniche, divenendo in breve tempo un punto cardine della rosa portoghese. Di conseguenza, secondo AS, Simeone starebbe pensando di riportarlo alla base e fallo diventare un elemento importante della sua squadra, visto anche il possibile addio di Stefan Savic. Perez è extracomunitario ma, con l’addio quasi certo del colombiano Santiago Arias, non dovrebbero esserci problemi.