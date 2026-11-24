Atletico Madrid, Simeone carica l’ambiente: “Il prossimo record? Battere il Viking. Stare tranquillo mi annoia”

24/11/2026 | 14:25:58

Dichiarazioni secche, pragmatismo puro e mirino già puntato sulla sfida europea di domani contro il Viking in programma mercoledì 25 novembre al Metropolitano per la 5ª giornata della Champions League. Fresco del primato storico raggiunto in Liga con il sorpasso a Luis Aragonés per numero di vittorie, Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i norvegesi, soffermandosi sulla classifica europea, sul futuro di Sørloth, sul rendimento di Grimaldo e sul proprio carattere in panchina. “Il prossimo record che mi darebbe più gioia? Domani battere il Viking. Sapete che lavoro così, proseguendo sulla stessa linea: domenica abbiamo fatto una buona partita, ma ora ci aspetta un avversario duro e forte e dobbiamo portare la gara dove ci serve di più” ha esordito il tecnico argentino. Poi l’analisi sui pericoli del match e sull’identità dei norvegesi: “Abbiamo entrambi bisogno di fare punti, giochiamo in casa e dovremo sfruttare questa situazione con la nostra gente per farci aiutare e sostenere, giocando con la consapevolezza delle nostre necessità. Restano ancora quattro partite: dobbiamo fare punti per provare a entrare tra le prime otto, o comunque arrivare più in alto possibile. Il Viking è una squadra dura, ordinata, con un’ottima pressione nella nostra metà campo, molto ben schierata nel 4-3-3, con ripartenze importanti e pericolosa sulle palle inattive perché ha giocatori molto alti. Stiamo studiando come portare la partita dove possiamo fargli male”. Spazio poi ai singoli, a partire dalla situazione di Alexander Sørloth e dal contributo offensivo degli esterni e dei difensori: “Il futuro di Sørloth non posso vederlo io, deve vederlo lui. Io vedo i piani per lui: non abbiamo un altro giocatore con le sue caratteristiche e quando sta bene ci fa molto bene per la potenza negli spazi e la forza nel crearsi occasioni da gol. L’altro giorno avrebbe potuto fare due o tre reti in venti minuti. Non mi importa se gioca 20 o 70 minuti lui sicuramente preferisce giocarne 70 ma cerchiamo di gestirlo al meglio perché è importante in ciò che immaginiamo per la squadra. È abituato a momenti in cui segna di più e altri meno: si allena bene, con entusiasmo e voglia, e domani per lui sarà importante perché affronta una squadra del suo Paese. Speriamo possa fare bene”. Sui gol arrivati finora da Baena e Grimaldo e sulla fase difensiva dell’esterno spagnolo: “Mi fa piacere che difensori o centrocampisti trovino la porta. Il gol deve arrivare in un modo o nell’altro in base a ciò che la squadra propone: a parte Jonathan David, che ha segnato tre gol quando ha giocato dall’inizio, aspettiamo Julián Álvarez, Sørloth e Lookman quando recupererà, e sicuramente arriveranno. Grimaldo? Non ho dubbi che ogni calciatore abbia margini di crescita, cerchiamo sempre di potenziare tutto ciò che ci dà di positivo sulla fascia sinistra: stabilità, gioco associativo. La scorsa stagione avevamo tanti cross di Ruggeri e abbiamo segnato molto su suoi traversoni, mentre Alejandro è più associativo, gioca più dentro al campo e ha una rifinitura importante”. Infine, una battuta sul ritmo serrato delle partite ogni 72 ore e sulla sua ben nota foga in panchina: “Parlando così tanto sono più vicino a sbagliare, ma ci tocca questo: giocare ogni tre giorni ci obbliga a gestire al meglio gare e cambi per continuare a fare punti. La mia intensità in partita? Sono fatto così, non lo faccio apposta né per creare nulla. Cerco di migliorarlo e controllarlo, ma a volte mi riesce difficile perché stare tranquillo mi annoia. Mi muovo in modo naturale in base a ciò che vivo momento per momento”.

foto: x Atletico Madrid