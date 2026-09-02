Atletico Madrid, si presenta David: “Ciò che posso fare è segnare gol. Sono in un grande club”

02/09/2026 | 15:59:36

Jonathan David, passato nelle ultime ore di calciomercato all’Atletico Madrid dalla Juventus, si è presentato ai suoi nuovi tifosi e al suo nuovo club. Le parole dell’attaccante canadese: “L’Atlético è un grande club e sono molto orgoglioso di indossare questi colori. Sono in un club con grande ambizione. Non credo che sarà una mia decisione il riscatto. Quello che posso fare è segnare gol. Ho parlato con l’allenatore, i miei compagni di squadra, ho già giocato contro questo club e so come funziona. Penso di avere le qualità per giocare in questa squadra. Qui tutti i giocatori hanno una grande qualità. Sono entusiasta”.

Foto: X Juventus