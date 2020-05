Atletico Madrid, si ferma Joao Felix: infortunio al legamento del ginocchio sinistro

Si ferma ancora Joao Felix: infatti, la stella portoghese dell’Atletico Madrid ha subito una distorsione del legamento collaterale-mediale del ginocchio sinistro, che mette in dubbio la sua presenza alla ripartenza della Liga. L’ex-Benfica, in ogni caso, avrebbe saltato la gara contro l’Athletic Bilbao per squalifica, per poi rientrare con l’Osasuna. Tuttavia, ciò potrebbe non accadere, anche se solo gli esami a cui si sottoporrà nelle prossime ore alla Clinica dell’Università di Navarra potranno stabilire la reale gravità dell’infortunio e i possibili tempo di recupero, ma si prospettano almeno 3 settimane.

[📋] PARTE MÉDICO@joaofelix70 sufre un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado. El internacional portugués queda pendiente de evolución. ➡️ https://t.co/bIT4JYHU60 — Atlético de Madrid (@Atleti) May 25, 2020

Foto: profilo Twitter ufficiale Atletico Madrid