Atletico Madrid, braccio di ferro con il Barcellona. Alvarez parte solo per 500 milioni

23/06/2026 | 12:22:29

Secondo fonti di As vicine al club di Madrid, l’Atletico è pronto a denunciare il Barcellona, dopo le dichiarazioni di Alvarez nel post partita con l’Argentina, che ha espresso la chiara volontà di andare via. L’Atleti poi aggiunge: “Non c’è importo per cui Julian andrà al Barcellona. O pagano la clausola o rimane con noi”. I biancorossi non sembrano aver gradito il comportamento dei catalani e adesso la questione potrebbe finire direttamente nell’aule di tribunale. In un’estate che si fa sempre più calda intorno al nome di Julián Alvarez, legato alla capitale spagnola con un contratto fino al 2030.

Foto: Instagram Atletico Madrid