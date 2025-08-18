Atletico Madrid sconfitto all’esordio, ma in Spagna sono sicuri: “Thiago Almada e Baena sono il futuro”

Nonostante la sconfitta per 2-1 dell’Atletico Madrid contro l’Espanyol, i tifosi e la stampa spagnola hanno apprezzato le prestazioni di Baena e Thiago Almada, che si sono messi in mostra nella prima giornata: “Baena e Almada saranno giocatori chiave in questa stagione. Si muovono, si combinano, giocano con la palla e permettono all’Atlético di avere più peso nella metà campo avversaria. L’argentino ha giocato sulla fascia sinistra, abbassandosi per ricevere e generare palla. L’andaluso si è adattato a questa seconda punta. Tutto questo per fornire palloni a Julián Álvarez, che è un attaccante enorme “, scrive AS . Anche su Cadena SER piovono elogi: “I leader della squadra nel settore offensivo devono essere Thiago Almada, Baena e Julian Álvarez “.

FOTO X Atletico Madrid