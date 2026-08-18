Atletico Madrid: non convocato Alvarez per la prima di Liga. Simeone: “Non è nelle condizioni giuste per giocare”

18/08/2026 | 13:10:02

Il debutto in Liga dell’Atletico, in programma domani sera contro il Malaga, sarà senza Julian Alvarez. L’argentino, tornato dopo dalle vacanze a causa Mondiale, non è ancora al 100%, come confermato dal Cholo Simeone in conferenza stampa: “Non crediamo che Julian Alvarez sia nelle condizioni giuste per giocare o partecipare alla partita di domani. Speriamo che, in questi prossimi quattro giorni, faccia ulteriori progressi e che saremo più vicini a dove vogliamo che sia”. Il tecnico ha anche chiarito la posizione del club in merito a una possibile cessione dell’ex Manchester City: “Se il proprietario del club ha parlato in modo così categorico, allora non c’è più niente da dire. Come quando vai al tribunale, è finita, non c’è altro da aggiungere”.

Foto: Instagram Atletico