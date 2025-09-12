Atletico Madrid, Nico Gonzalez si presenta: “Darò la vita per questa maglia. Simeone è uno dei migliori tecnici al mondo”

12/09/2025 | 14:25:43

Il nuovo acquisto dell’Atletico Madrid, arrivato nell’ultimo giorno di mercato, Nico Gonzalez, è stato presentato quest’oggi al Metropolitano. Il nazionale argentino vestirà la maglia numero 23. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’ex attaccante di Fiorentina e Juventus: “Non vedo l’ora di giocare la prima partita e darò il massimo. Sono pieno di entusiasmo per raggiungere gli obiettivi con l’Atletico. Confido in me stesso e risponderò sul campo. Ho avuto poco tempo, ma già mi sento parte di questa famiglia. Allenarmi con giocatori di grande livello, che sono anche brave persone, e sentire l’affetto dei tifosi è stato bellissimo”. Sul trasferimento: “Non ero sicuro che il trasferimento si sarebbe concretizzato. Ho 27 anni, mi restano tanti obiettivi da raggiungere, e sono qui con questa maglia con cui vorrei vincere tantissimo. Si è chiuso tutto all’ultimo, ho fatto il possibile per esserci. Se gioco, darò la vita per questa maglia, che è bellissima”. Sull’Atletico: “Penso al gruppo, è la cosa più importante. Grazie al gruppo si cresce e insieme possiamo aspirare in alto. L’Atletico è ambizioso. Vedo i ragazzi motivati, proprio come me”. Sulla presenza di argentini: “È un valore aggiunto sentire la voce di altri argentini in allenamento, dà un’energia diversa. Mi piace arrivare al club, stare con i compagni, prendere il mate”. Su Simeone: “È uno dei migliori allenatori al mondo. Abbiamo parlato e chiarito cosa si aspetta da me, gli ho detto di essere d’accordo. Ora tocca a me rendere in campo”.

Foto: X Atletico Madrid

