Atletico Madrid-Milan è 0-0 all’intervallo: tanto agonismo ma la gara non si sblocca

Al Wanda Metropolitano l’Atletico Madrid ospita il Milan per la quinta giornata della fase a gironi di Uefa Champions League 2021-22.

Il primo spunto è di Brahim Diaz dopo 9′, tiro dalla distanza del 10 rossonero che termina a lato della porta difesa da Oblak.

La squadra di casa risponde con De Paul al 20′, tiro abbondantemente alto sopra la traversa. Al minuto 34 è Theo Hernandez a provarci con una botta al volo sul cross di Kalulu, anche in questo caso la sfera finisce sul fondo.

Tanto agonismo in campo, ma il risultato non si sblocca: 0-0 all’intervallo tra le due compagini.

Foto: Twitter Milan