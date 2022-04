Atletico Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali

Al Wanda Metropolitano, a Madrid, l’Atletico ospita il Manchester City di Guardiola, per un posto in semifinale di Champions League. All’andata, gli inglesi si imposero per 1-0.

Queste le formazioni ufficiali:

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; Marcos Llorente, Kondogbia, Koke, Lemar, Renan Lodi; Griezmann, João Félix. All: Simeone.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. All: Guardiola.

Foto: Twitter Liga