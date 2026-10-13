Atletico Madrid: Koke salterà la partita contro il Manchester United per la morte della madre. Ci sarà un minuto di silenzio

13/10/2026 | 16:02:46

Triste notizia in casa Atletico Madrid. Il capitano dei Colchoneros, Koke, ha perso questa mattina la madre Ana Merodio Borja. In vista della partita di Champions League, in programma questa sera al Metropolitano contro il Manchester United, verrà effettuato un minuto di silenzio prima dell’inizio della sfida. I calciatori porteranno la consueta fascia nera di lutto al braccio e Koke non sarà del match.

Il comunicato dell’Atletico: “Stasera, prima dell’inizio della partita di Champions League contro il Manchester United, si terrà un minuto di silenzio in memoria della signora Ana Merodio Borja, madre del nostro capitano Koke, scomparsa questa mattina a Madrid. Il nostro club ha chiesto all’UEFA il permesso di osservare un minuto di silenzio sia nella partita della prima squadra che nella partita della UEFA Youth League, oltre che ai giocatori di indossare bracciali neri. L’organo di governo del calcio europeo ha concesso l’autorizzazione a rendere questo sentito omaggio in memoria della madre del nostro capitano e della nostra allenatrice della Juvenil A. Inoltre, come segno di rispetto per la sua memoria, la bandiera rossa e bianca della Riyadh Air Metropolitano sventola a mezz’asta.

Dall’Atlético de Madrid vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia e agli amici e in particolare a Koke, capitano della prima squadra, e a Borja Resurrección, assistente allenatore della Juvenil A. Riposate in pace”.

Foto: X Atletico