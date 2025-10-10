Atletico Madrid-Inter 1-1: Bisseck risponde a Carlos Martin

10/10/2025 | 20:34:38

Finisce 1-1 il test in Libia tra Atletico Madrid e Inter, al gol di Carlos Martin al 35’ha risposto Bisseck di testa al 59′. I colchoneros vincono ai rigori con la trasformazione di Lenglet. Buon primo tempo della squadra di Simeone che ha chiuso in vantaggio con il gol di Carlos Martin al 35′. Nella ripresa i nerazzurri hanno alzato il baricentro trovando il gol del pareggio su un calcio d’angolo con Bisseck, impiegato da Chivu nel terzetto difensivo con Acerbi e Palacios. La sfida scorre in via in parità fino al 90′, si decide dunque ai calci di rigore, questa la sequenza:

Gol di Griezmann.

Gol di Venturini.

Koke sbaglia.

Gol di Lavelli.

Gol di Ruggeri.

Luis Enrique sbaglia.

Gol di Janneh.

Acerbi sbaglia.

Gol di Lenglet.

ATLETICO MADRID (4-3-3): 1 J. Musso; 18 Marc Pubill, 2 J. M. Giménez (46′ 43 C. Giménez), 15 Lenglet, 3 Ruggeri; 4 Gallagher, 6 Koke (C), 11 Almada (46′ 59 J. Barrios); 12 Carlos Martin (71′ 42 Javi Serrano), 7 Griezmann, 21 Javi Galán (71′ 26 Kostis, 85′ 40 Puric). A disposizione: 33 M. De Luis, 38 O. Janneh, 39 Rajado, 46 Castillo, 65 Darío Frey, 66 Alegre Allenatore: Diego Simeone