Atletico Madrid, infortunio per Llorente: salterà la partita con l’Inter

24/11/2025 | 18:52:12

L’Atletico Madrid ha comunicato tramite una nota le condizioni di Marcos Llorente.

Questo il comunicato del club:

“Marcos Llorente ha riportato una lesione muscolare alla coscia, diagnosticata dai servizi medici del club dopo gli accertamenti effettuati sul nostro giocatore, costretto ad abbandonare la partita contro il Getafe dopo 14 minuti di gioco di domenica.

Il numero 14 rosso e bianco sarà sottoposto a sedute di fisioterapia e riabilitazione in palestra e l’evoluzione dell’infortunio determinerà il suo rientro in gara”.

Foto: X Atletico