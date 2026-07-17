Atletico Madrid, il presidente: “Non accetteremo offerte neanche da 200 milioni per Julian Alvarez”

17/07/2026 | 16:11:21

L’Atletico Madrid chiude la porta a una possibile cessione di Julian Alvarez, le parole del presidente Miguel Ángel Gil Marín riportate da Marca: “La nostra risposta è sempre la stessa: non accetteremo offerte da 100, da 150, da 200 milioni. Non accetteremo nessuna cifra, è un no infinito. Lo abbiamo detto al Barcellona, agli agenti del giocatore, al giocatore stesso. Siamo il miglior posto al mondo per lui e vogliamo che sia il nostro attaccante titolare”.

Foto: Instagram Alvarez