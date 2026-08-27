Atletico Madrid: “Il Barcellona non ha rispettato principi etici e professionali. Non negozieremo Julian Alvarez con loro”

27/08/2026 | 15:28:16

Il Consiglio di Amministrazione dell’Atletico Madrid ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha ribadito, questa volta probabilmente in modo definitivo, la decisione di non negoziare con il Barcellona per la vendita di Julian Alvarez.

Il comunicato: “I membri del Consiglio di Amministrazione dell’Atlético de Madrid hanno mostrato all’unanimità il loro assoluto sostegno alla decisione del club di non negoziare il trasferimento di Julián Alvarez al FC Barcelona.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono consapevoli che “l’Atlético de Madrid è aperto alle trattative del mercato dei trasferimenti, ma sempre in modo etico e professionale e con rispetto tra i club. Sosteniamo pienamente la posizione precedentemente comunicata dal club secondo cui il FC Barcelona non ha rispettato questi requisiti e di conseguenza non ci sono state e non ci saranno negoziazioni con loro riguardo al trasferimento di Julián Alvarez”.

L’Atlético de Madrid è convinto che il nostro giocatore capirà la decisione, concentrandosi sul lavorare nel modo migliore per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi, come ha già fatto nelle due stagioni in cui ha difeso i nostri colori”.

Foto: Instagram Julian Alvarez