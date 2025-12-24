Atletico Madrid, idea Senesi per giugno: è in scadenza con il Bournemouth

24/12/2025 | 09:59:01

La dirigenza dell’Atletico Madrid guarda anche alla prossima stagione e pensa a come rinforzare la squadra di Simeone. E dà per scontato che la difesa sarà uno dei reparti da rinforzare, ancora una volta quest’estate. A questo proposito, c’è un nome che interessa ai Colchoneros: Marco Senesi. Il difensore è in scadenza di contratto a giugno e non ha intenzione di rinnovare con il Bournemouth. L’idea di giocare in Spagna lo allatta e l’Atletico Madrid sarebbe una soluzione a lui gradita. Lo riporta El Mundo Deportivo.

Foto: Twitter Bournemouth

