Atletico Madrid, i convocati per gli USA: c’è Correa, assente Kalinic

L’Atletico Madrid ha reso noto le convocazioni per il tour negli Stati Uniti dei colchoneros, che esordiranno nell’International Champions Cup contro il Chivas Guadalajara. Sono 26 i giocatori a disposizione di Simeone per la tournée americana. Tra questi c’è Angel Correa, obiettivo del Milan (che prima deve concretizzare delle uscite) con il club spagnolo che però, come vi abbiamo raccontato, gioca al rialzo. Nella lista non compare invece l’ex rossonero Nikola Kalinic. Questa la lista dell’Atletico Madrid:

“I convocati per viaggiare negli Stati Uniti: Oblak, Adán, Alex; Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, C. Isaac, Montero, Manu Sánchez; Koke, Saúl, Lemar, Llorente, H. Herrera, Vitolo, Sanabria, Toni Moya, Riquelme; João Félix, Morata, Correa, Šaponjić, Costa e Camello”.

Foto AS